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أحمد جودة - القاهرة - رفع نادي ريال مدريد، طلبًا مفاجئًا إلى رابطة الدوري الإسباني، استعدادًا لخوض المباريات الحاسمة في مختلف المسابقات.

طلب عاجل من ريال مدريد لرابطة الليجا

وبعد تأهل الفريق الملكي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، إثر فوزه في ركلات الترجيح على مانشستر سيتي، يستعد الآن لمواجهة بايرن ميونخ.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد قدم طلبًا لتغيير موعد مباراته المقبلة مع ريال سوسييداد في الجولة 33 من الدوري.

ويهدف النادي الأبيض إلى تقديم موعد مباراته مع سوسييداد إلى الجمعة 26 أبريل بدلًا من السبت 27 من الشهر نفسه، وذلك للحصول على يوم راحة إضافي قبل مواجهة البايرن.

وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتأمين وقت كافي للاستعداد لمواجهة بايرن ميونخ، خاصة مع الاعتبارات المتعلقة بالسفر والتحضيرات الفنية والبدنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن تغيير موعد مباراة ريال مدريد لن يؤثر على سير البطولة، حيث يمكن استبدالها بمباراة أخرى دون مشاكل تذكر.