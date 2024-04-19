نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات الناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام نظيره الفيحاء في الجولة 28 من الدوري السعودي مساء اليوم.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفيحاء في دوري روشن السعودي

وتقام المباراة على ملعب الأول بارك مساء اليوم في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

ويمتلك فريق النصر 65 نقطة يحتل بهم وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يمتلك الفيحاء 35 نقطة في المركز التاسع.

وسوف تنقل أحداث المباراة على شاشة قناة SSC السعودية وترددها كالآتي:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:.12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.