نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كالياري ويوفنتوس في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على نظيره كالياري مساء اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 على ملعب "سردينيا أرينا"، وذلك في إطار الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 63 نقطة، بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في 9 لقاءات وخسارة 5 مواجهات، فيما يحتل فريق كالياري المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10 لقاءات وخسارة 15 مواجهة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي

تبدأ أحداث مباراة يوفنتوس ضد كالياري اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس ضد كالياري مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM1HD.