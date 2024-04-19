نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مؤتمر صحفي لكولر ورامي ربيعة قبل مباراة مازيمبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من المقرر أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم، يتحدث فيه مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي وأحد قادة الفريق، عن المباراة المرتقبة غدًا السبت أمام مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ومن المُنتظر أن يعقد المؤتمر في قاعة المؤتمرات في ملعب المباراة قبل تدريب الفريق المقرر في الثالثة عصرًا.

مؤتمر صحفي لكولر ورامي ربيعة قبل مباراة مازيمبي

ووفقًا لمصادر داخل النادي، يخطط كولر لإجراء تغييرات في تشكيلة الفريق لمباراة مازيمبي، حيث ينوي عدم الاعتماد على الفرنسي أنتوني موديست كمهاجم أساسي بسبب تراجع مستواه في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أدائه الضعيف في مباراة الزمالك في الدوري.

ويُفكر كولر في الاعتماد على محمود عبد المنعم كهربا أو وسام أبو علي كبديل لموديست، مع الاعتبار لسوء حالة أرضية ملعب مازيمبي التي قد تقلل من فرص المشاركة لوسام بسبب مخاوف من الإصابة.

سيُحدد كولر المهاجم الأساسي للفريق خلال تدريب الفريق غدًا، مع التركيز على تجهيز اللاعبين بشكل جيد للمباراة الهامة، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية تُسهّل مهمة الفريق في مباراة الإياب بالقاهرة في 26 أبريل.