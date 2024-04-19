نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشيني يكرم فقيد الكرة الإيطالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتدى مدافع روما، جيانلوكا مانشيني الخميس، قميصا لتكريم ماتيا جياني، لاعب كاستيل فيورنتينا يونايتد 1925 (من الدرجة الخامسة في كرة القدم الإيطالية)، الذي توفي الاثنين الماضي عن عمر 26 عاما، عقب تعرضه لأزمة قلبية يوم الأحد.

مانشيني يكرم فقيد الكرة الإيطالية

وكتب المدافع على قميص، ارتداه خلال جلسة إحماء مباراة إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام ميلان: "وداعا ماتيا.. ستبقى للأبد معنا".

واللاعب الراحل هو شقيق خطيبة مانشيني، وقد هزت حالة الوفاة إيطاليا.

وسقط جياني على ملعب باليريني البلدي، في الدقيقة 14 من إحدى مباريات فريقه، ونقل إلى المستشفى في وضع حرج وهو فاقد الوعي، قبل أن يتوفى في اليوم التالي.

