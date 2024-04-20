مرموش يسجل ويقود آينتراخت فرانكفورت لقلب الطاولة على أوجسبورج في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق آينتراخت فرانكفورت في تحقيق انتصار مهم اليوم على حساب منافسه أوجسبورج في إطار مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لموسم 2023/2024. انتهت المواجهة بفوز آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-1.

مرموش يسجل ويقود آينتراخت فرانكفورت للفوز على أوجسبورج

كان فريق أوجسبورج قد تقدم في النتيجة بفضل هدف سجله اللاعب روبن فارجاس في الدقيقة 13 من الشوط الأول. لكن الأمور تغيرت تمامًا في الشوط الثاني، حيث استطاع فرانكفورت تعديل النتيجة بفضل هدف سجله فارس شايبي في الدقيقة 61.

وفي الوقت القاتل من اللقاء، أحرز اللاعب المصري عمر مرموش الهدف الثالث لفرانكفورت في الدقيقة 95، مما قضى على آمال أوجسبورج في التعادل أو التقدم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد آينتراخت فرانكفورت إلى 45 نقطة في المركز السادس على جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أوجسبورج عند 39 نقطة في المركز السابع.