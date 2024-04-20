نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة تريزيجيه.. موعد مباراة طرابزون وكايسري سبور اليوم في الدوري التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم التركية، نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور ضد نظيره نادي كايسري سبور في الدوري التركي الممتاز.

متي موعد مباراة طرابزون سبور ضد كايسري سبور؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور ضد نظيره نادي كايسري سبور مساء السبت 20 ابريل 2024، في الجولة الـ 33من منافسات الدوري التركي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب قادر هاس المباراة المرتقبة بين نادي طرابزون سبور ضد نظيره نادي كايسري سبور في الدوري التركي الممتاز 2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور ضد كايسري سبور؟

تذاع أحداث مباراة طرابزون سبور ضد كايسري سبور عبر قناة بي إن سبورت 1 الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري التركي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات بي ان سبورت النايل سات:

التردد 11055.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب افقي أو H.

معامل التصحيح 3/4.

بي ان سبورتس على قمر عرب سات:

تردد القناة 12379

معامل الاستقطاب افقي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4