نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركات: جوميز طور أداء هذا اللاعب في الزمالك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أشاد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالمستوى الذي يقدمه جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك مع الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جوزيه جوميز مدرب جيد، والزمالك أصبح له شكل داخل الملعب".



وأضاف: "سيف الدين الجزيري تطور بشكل كبير تحت قيادة جوزيه جوميز، وأصبح في أفضل حالاته خلال الفترة الحالية، وأعتقد أنه مهاجم الزمالك الأساسي في الفترة الحالية".



وتابع: "هناك لاعبين لن يشاركوا مع الزمالك في مباراة دريمز الغاني مثل ناصر ماهر وعبد الله السعيد، بالإضافة لعمر جابر الذي تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "جوميز سيبحث عن حلول لخط دفاع الزمالك في مباراة دريمز الغاني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية، خصوصًا مركز الظهير الأيسر".