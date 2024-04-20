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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب برشلونة تشافي هرنانديز، اليوم السبت، أن مباراة الكلاسيكو مساء غدٍ الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو أمام ريال مدريد أصبحت "الأهم في الموسم"، لأن الفريق الكتالوني ملزم بالفوز لمواصلة تطلعه إلى اللقب الوحيد المتبقي له.

وصرح المدرب الإسباني في مؤتمر صحافي عشية الكلاسيكو: "غدًا لدينا فرصة لإحياء المنافسة في لا ليغا"، مقرًا بأن ريال مدريد سيصل إلى المواجهة "معززًا ذهنيًا" بعدما أقصى مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا، الفريق الذي وصفه بأنه "الأفضل" فى العالم.

تشافي: الكلاسيكو أهم مباراة في الموسم





وتابع تشافي: "أرى الفريق بشكل جيد، ولديه حماسة هائلة للمنافسة من أجل هذا الدوري. علينا أن نستخدم الغضب والإحباط والعجز الذي حدث في ذلك اليوم لصالحنا للسيطرة على مجريات المباراة"، في إشارة إلى إقصاء البرسا على يد باريس سان جيرمان بربع نهائي التشامبيونز ليغ الأسبوع الماضي.

كما اعترف بأن برشلونة أهدر "فرصة مواتية للغاية" لبلوغ الدور قبل النهائي بسبب الأخطاء التي ارتكبها، لكنه أبدى اقتناعه بأن هذه التجربة ستكون بمثابة درس لتعلم المنافسة بشكل أفضل العام المقبل في المسابقة الأوروبية العريقة.

وأكد المدرب الكتالوني أيضًا أنه "لا توجد مشكلة" في الفريق بسبب انتقادات إيلكاي غوندوغان بعد الهزيمة أمام باريس سان جيرمان، وشدد على أن ملعب سانتياغو برنابيو هو "المكان المثالي لإظهار شخصية" الفريق، مؤكدًا أن لاعبيه يرون أن باستطاعتهم الفوز على ملعب متصدر الدوري الإسباني.