نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من آرني سلوت بعد إعلان توليه تدريب ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق آرني سلوت، على توليه مسؤولية تدريب فريق ليفربول خلفًا للألماني يورجن كلوب، مؤكدًا على أنها فرصة رائعة.

وودع يورجن كلوب ليفربول، أمس الأحد، في المباراة الأخيرة له ضد ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين دون رد.

ونشر ليفربول، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا، يعلن من خلاله إسناد مهمة تدريب الفريق إلى آرني سلوت، مدرب فينورد.

سلوت: من الصعب تجاهل فرصة تدريب ليفربول

قال سلوت خلال تصريحات عبر لموقع الرسمي للنادي: "بكل تأكيد ليس قرارًا سهلًا أن ترحل عن نادٍ تواجدت به واستمتعت فيه بالكثير من اللحظات الرائعة ونجحنا معًا مع العديد من الأشخاص الرائعين".

وأردف "ولكن كرياضي، من الصعب تجاهل فرصة أن أصبح مدربًا بارزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أحد أكبر الأندية في العالم".

وتابع: "استمتعت كثيرًا بالسنوات الثلاث التي أمضيتها في فينورد وشعرت بأنني في بيتي منذ اليوم الأول، سواء داخل النادي أو مع الجماهير".

واختتم: "منذ بدايتي مع الفريق الهولندي في صيف 2021، كانت قناعتي بأنه من الممكن تحقيق النجاح في هذا النادي المميز، حقيقة أننا وصلنا إلى نهائي أوروبي في ثلاث سنوات وفوزنا بالعديد من الجوائز تجعلني أشعر بأكثر من فخور".