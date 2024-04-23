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أحمد جودة - القاهرة - استعرض المدير الفني لإنتر ميلان، سيموني إنزاغي، إنجازاته مع "النيراتزوري" بعد قيادة الفريق الإثنين رسميًا للقب الدوري الإيطالي للمرة الـ20 في تاريخه بعد الفوز في "دربي الغضب" على الجار اللدود ميلان 2-1 في قمة الجولة 33.

وقال إنزاغي، الذي بدا متأثرًا خلال تصريحاته، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي احتضنه ملعب سان سيرو "إنها ليلة رائعة. أهديها لعائلتي، أبنائي وزوجتي، ووالدي. هذا النجاح هو للجميع".

مدرب إنتر ميلان بعد الفوز بالدوري: ليلة رائعة



وتابع إنزاغي تصريحاته "أنظر للوراء وأرى 3 سنوات بست بطولات، ونهائي دوري الأبطال. بالطبع هذا لم يكن ليتحقق دون إمكانيات هؤلاء اللاعبين، الذين منحوني كل شيء داخل وخارج الملعب. كل فرد قام بدوره، وهكذا تأتي الألقاب".



ويمتلك هذا اللقب مذاقًا خاصًا في تاريخ "الإسكوديتو"، لأنها المرة الأولى التي يحسم فيها اللقب في أي دربي.

واختتم إنزاغي تصريحاته "الفوز على ميلان سيظل خالدًا في الذاكرة. أريد أيضًا الثناء على دور ميلان، الذي لم يكن بالمناسبة منافسًا سهلًا. لقد كان ندًا قويًا لنا على مدار هذه السنوات الثلاث، وسيظل كذلك".

وواصل إنزاغي مشروعه الناجح مع إنتر منذ جلوسه على مقعد المدير الفني في مايو (أيار) 2021، حيث أنه بالإضافة للتفوق على المستوى المحلي، نجح في قيادة الفريق لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، وخسره بصعوبة بالغة بهدف أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعد هذا هو اللقب السادس لإنزاغي مع إنتر، بواقع 2 في كأس إيطاليا و3 في السوبر، ولقب الدوري الأول في مسيرته كمدرب.