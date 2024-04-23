الرياضة

تشكيل الهلال أمام العين بدوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال على تشكيل فريقه استعدادًا لمواجهة العين الإماراتي في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ويسعى فريق الهلال لتحقيق الفوز خلال مواجهة الليلة بثلاثية مقابل لاشيء من أجل خطف بطاقة التأهل للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويعاني فريق الهلال من بعض الغيابات المؤثرة قبل مواجهة الليلة، ميتروفيتش، عبدالإله المالكي، متعب المفرج، حبيب الوطيان.

ويغيب الصربي ألكسندر ميتروفيتش، عن مباراة الإياب أمام نادي العين، بسبب الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عبدالإله المالكي بسبب الإصابة التي لحقت به في الركبة.

ويأتي تشكيل الهلال المتوقع أمام العين بدوري أبطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: كوليبالي - البليهي - البريك - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: نيفيز - سافيتش - الفرج

أمامهم: سالم الدوسري - مالكوم

وفي الهجوم: صالح الشهري.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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