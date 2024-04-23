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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني بات قريبًا من الحصول على خدمات يورو ليني مدافع الفريق الأول لكرة القدمك بنادي ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ريال مدريد يضع الرتوش الأخيرة على كبرى صفقاته الصيفية

ويسعي فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إلى تدعيم صفوف الفريق الملكي خلال الميركاتو الصيفي.

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، فأن ريال مدريد هو النادي الأقرب للتعاقد مع يورو ليني خلال الميركاتو الصيفي، حيث أن رغبة اللاعب الأولى هي الانتقال إلى صفوف المرينجي.

وأضاف الموقع الإسباني، بأن الأمور بين إدارة ريال مدريد وليل تسير في الطريق الصحيح من أجل إنهاء الأمور وانضمام اللاعب إلى صفوف الفريق الملكي في الموسم المقبل.

وذكر الموقع أن بالرغم من دخول باريس سان جيرمان على الخط للتعاقد مع مدافع ليل، إلا أن يورو ليني لا يريد سوي الانتقال إلى ريال مدريد، حيث أن رغبة اللاعب حسمت كل شىء.