نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يفتح ملف صفقات الأهلي الصيفية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل جلسة عقدها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.
الخطيب يجتمع بلجنة التخطيط
أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، عقد جلسة مع لجنة التخطيط ظهر اليوم بمقر النادي.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسة تمت في النادي، وكانت من أجل مناقشة ملف كرة القدم وكل ما يخص الفريق والتدعيمات".
جلسات مرتقبة مع كولر بسبب تدعيمات الأهلي
أضاف: "بعد مباراة مازيمبي الكونغولي، سيكون هناك جلسات مستمرة مع مارسيل كولر المدير الفني، بسبب التدعيمات للموسم الجديد، والتي تشهد المشاركة في كأس العالم للأندية".