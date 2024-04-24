الرياضة

الخطيب يفتح ملف صفقات الأهلي الصيفية

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل جلسة عقدها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

الخطيب يجتمع بلجنة التخطيط

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، عقد جلسة مع لجنة التخطيط ظهر اليوم بمقر النادي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسة تمت في النادي، وكانت من أجل مناقشة ملف كرة القدم وكل ما يخص الفريق والتدعيمات".

جلسات مرتقبة مع كولر بسبب تدعيمات الأهلي

أضاف: "بعد مباراة مازيمبي الكونغولي، سيكون هناك جلسات مستمرة مع مارسيل كولر المدير الفني، بسبب التدعيمات للموسم الجديد، والتي تشهد المشاركة في كأس العالم للأندية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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