نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يفتح ملف صفقات الأهلي الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أمير هشام، تفاصيل جلسة عقدها محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مع لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

الخطيب يجتمع بلجنة التخطيط

أكد أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، عقد جلسة مع لجنة التخطيط ظهر اليوم بمقر النادي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الجلسة تمت في النادي، وكانت من أجل مناقشة ملف كرة القدم وكل ما يخص الفريق والتدعيمات".

جلسات مرتقبة مع كولر بسبب تدعيمات الأهلي

أضاف: "بعد مباراة مازيمبي الكونغولي، سيكون هناك جلسات مستمرة مع مارسيل كولر المدير الفني، بسبب التدعيمات للموسم الجديد، والتي تشهد المشاركة في كأس العالم للأندية".