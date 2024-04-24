طلب عاجل من إبراهيم حسن بشأن قميص منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - وجه إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، طلبًا هامًا بشأن تصميم قميص “الفراعنة”.

إبراهيم حسن يطالب بتحسين جودة قميص منتخب مصر

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إبراهيم حسن مدير الكرة بالمنتخب الوطني، عقد جلسة مع الشركة الراعية للملابس للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إبراهيم حسن أبدى رغبته خلال الجلسة مع الشركة الراعية، على أن تكون جودة القميص مميزة ولديها خامة جيدة، وقال لهم إن مصر ليست أقل من المنتخبات التي يرتدوا ملابس منها".

واختتم: "الجهاز الفني طلب قميص ثالث من الشركة الراعية بجانب الأحمر والأبيض بعد كأس عاصمة مصر الأخيرة، ولكن لم يتم التطرق حول اللون المختار".