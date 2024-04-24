نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس نارية في أزمة مشاري راشد وجماهير الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعيش جماهير تادي الهلال السعودي خيبة امل كبيرة بعد الاقصاء الأخير من نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا، أمام نظيره فريق العين الإماراتي مساء أمس على ملعب الأرينا بارك.

وفاز العين على الهلال بنتيجة 5_4 بمباراتي الذهاب والإياب.

- أزمة العفاسي وجماهير الهلال

ونشر القارئ تغريدة عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس"، ليرد على المنتقدين له من جماهير الهلال قال فيها: "يشهد الله أني لم أتابع مباراة الهلال ولا أتابع أصلا.. ومندهش من كمية التعصب الرياضي".

وشهدت هذه التغريدة نقاشا كبيرا بين الجماهير وانقسام بين مؤيد له يطالب٧ بالابتعاد عن الجماهير المتعصبة، وأخرون سخروا من الرد بسبب تعصب جماهير الهلال، وباتوا يستمعون للقرآن بصوت الشيخ ماهر المعيقلي.

ووجه أحد جماهير الأزرق، اتهاكا صريحا للشيخ العفاسي، بتعمد استفزازهم بعد المباراة بسبب تغريداته التي نشرها بعد مباراة الهلال والعين في أبطال آسيا