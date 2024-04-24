نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة كبرى في ليفربول بعد إصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض نادي ليفربول لصدمة قوية قبل مواجهة إيفرتون غدا الأربعاء في ديربي ميرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد تأكد غياب مهاجمه البرتغالي الدولي ديوجو جوتا لمدة أسبوعين على الأقل.

وسجل جوتا هدفا خلال الفوز على ملعب فولهام 3 /1 في أول مشاركة له كأساسي منذ فبراير الماضي حيث غاب لمدة شهرين بسبب الإصابة، كما غاب لمدة ستة أسابيع في وقت سابق من الموسم بسبب الإصابة أيضا.

وقال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الثلاثاء "للأسف سجل ديوجو جوتا الهدف، وشعر ببعض الآلم والآن اكتشفنا أنه بحاجة للغياب لمدة أسبوعين".

وأوضح كلوب أن جوتا عانى من مشكلة في الفخذ في الأسبوعين الأخيرين.

وأشار كلوب "إنها إصابة بسيطة لكنها جاءت في وقت متأخر من الموسم، لذا هي ليست لحظة مناسبة للإصابات".