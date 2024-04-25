نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الحسم بين الأهلي ومازيمبي.. الموعد والتشكيل والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق الأهلي مع نظيره مازيمبي الكونغولي، يوم الجمعة 26 أبريل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد مازيمبي

انتهت مباراة الذهاب بين الأهلي ومازيمبي، بنتيجة سلبية، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الكونغو على ملعب مازيمبي.

تذاع تلك المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تذاع جميع مباريات دوري أبطال إفريقيا بشكل حصري عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس.

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي ومازيمبي في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد مازيمبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: رضا سليم - بيرسي تاو - وسام أبو علي