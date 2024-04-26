نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة الإسبانية مباريات الدوري الإسباني ونجومه المتألقين سواء في بطولة الليجا أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



نجح أرتيم دفبيك نجم جيرونا في خطف صدارة الليجا من جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، حيث يحتل المركز الأول على حساب نجم ريال مدريد الذي كان مسيطرا على ترتيب هدافي الليجا في الفترة الماضية.



يحتل أرتيم دوفبيك صدارة هدافي الليجا برصيد 18 هدف في حين جاء بيلينجهام نجم ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 17 هدفًا بينما احتل انتي بوديمير نجم اوساسونا المركز الثالث برصيد 16 هدفًا.



وجاء البرازيلي فينيسيوس جونيور في المركز السابع في ترتيب جدول هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدف.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد...



1 - ارتيم دوفبيك - جيرونا - 18 هدف

2 - جود بيلينجهام - ريال مدريد - 17 هدف

3 - انتي بوديمير - اوساسونا - 16 هدف

4 - بورخا مايورال - خيتافي - 15 هدف

5 - ألكسندر سورلوث - فياريال - 15 هدف

6 - ألفارو موراتا - أتلتيكو مدريد - 14 هدف

7 -فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 13 هدف

8 - روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 13 هدف

9 - أنطوان جريزمان- أتلتيكو مدريد - 13 هدف

10 - جوركا جوريزيتا - أتلتيك بيلباو - 12 هدف

11 - هوجو دورو - فالنسيا - 12 هدف

12 - يوسف النصيري - إشبيلية - 12 هدف