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أحمد جودة - القاهرة - البلاستيك يصطدم باسكو وبنها يواجه الماظه بمجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث

تقام السبت في الرابعة عصرا منافسات الجولة الخامسة والعشرين للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .



1- اسكو مع البلاستيك

يشهد ملعب نادي اسكو دربي شبرا بين فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد الغني برصيد 55 نقطة مع فريق أسكو صاحب المركز السابع بقيادة أشرف ابو رجيلة برصيد 30 نقطة.

حقق فريق البلاستيك الفوز برباعية نظيفة في الدور الأول



2- الماظه مع بنها

على ملعب نادي الماظه يواجه فريق الماظه صاحب المركز الثالث عشر بقيادة شريف رضا برصيد 21 نقطة فريق بنها وصيف المجموعة بقيادة محسن عبد المحسن برصيد 55 نقطة.



وحقق فريق بنها الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



3- شباب طوخ مع ابو السعود

على ملعب نادي طوخ يلتقي فريق شباب طوخ صاحب المركز الثالث بقيادة عمرو جلال برصيد 38 نقطة مع فريق شباب

ابو السعود متذيل المجموعه بقيادة تامر الباشا برصيد 10 نقاط.



وحقق فريق شباب طوخ الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



4- شباب قليوب مع القناطر الخيريه

على مركز شباب قليوب يلعب فريق شباب قليوب صاحب المركز السادس بقيادة احمد عبد النبي مع فريق القناطر الخيريه صاحب المركز العاشر بقيادة محمود طه برصيد 27 نقطة.



وحقق فريق القناطر الخيريه بهدف دون رد في الدور الأول.





5- شباب بطا مع المرج

على ملعب نادي شباب بطا يخوض فريق شباب بطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة شريف رضا برصيد 24 نقطة مع فريق المرج صاحب المركز الرابع بقيادة محمد شعرواى برصيد 38 نقطة.



وحقق فريق المرج الفوز برباعية نظيفة في الدور الأول.

6- هليوبوليس مع الطيران

على ملعب نادي هليوبوليس يستدرج فريق هليوبوليس صاحب المركز الثامن بقيادة وليد جابر برصيد 28 نقطة فريق الطيران صاحب المركز الخامس بقيادة محمد عباس برصيد 35 نقطة.



وحقق فريق الطيران الفوز بثلاثية نظيفة.



7- بهتيم مع المطرية



على ملعب نادي بهتيم يخوض فريق بهتيم صاحب المركز الثاني عشر بقيادة ياسر عمر برصيد 24 نقطة مع فريق المطرية صاحب المركز التاسع بقيادة احمد البدري برصيد

28 نقطة.



وحقق فريق بهتيم الفوز بهدف دون رد في الدور الأول



ترتيب المجموعة

1-البلاستيك 55 نقطة

2-بنها 55 نقطة

3-طوخ 46 نق

4-المرج 38 نقطة

5-الطيران 35 نقطة

6- شباب قليوب 33 نقطة

7-اسكو 30 نقطة

8-هليوبوليس 28 نقطة

9-القناطر الخيريه 27 نقطة

10-المطرية 28 نقطة

11- شباب بطا 24 نقطة

12-بهتيم 24نقطة

13-ألماظة 21 نقطة

14-أبوالسعود 10 نقاط