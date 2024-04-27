نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لو تحدثت ستشتعل الأزمة".. أول رد من صلاح على صدامه مع يورجن كلوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي على ما دار بينه وبين مدرب الفريق الألماني يورجن كلوب، خلال استبداله في الشوط الثاني، بعد الصدام الذي نقلته كاميرات المباراة.

وظهر صلاح وهو يتحدث بغضب مع مدربه بعد استقبال الهدف الثاني من فريق وست هام يونايتد.

وانتهت مباراة ليفربول ووست هام بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وأكد صلاح في تصريحات عقب انتهاء المباراة:" لا يجب أن أتحدث اليوم، إذا تحدثت ستكون الأجواء نارية".

المراسل " نارية " !!!.

ليرد صلاح: بالتأكيد ستكون نارية

لذلك فضل الفرعون المصري الصمود وعدم التحدث لوسائل الإعلام عن أزمته مع كلوب.