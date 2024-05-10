نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد مودرن فيوتشر لمواجهة نظيره البنك الأهلي وذلك ضمن منافسات الجولة الثاني والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وكانت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام مودرن فيوتشر والذي جاء بقيادة صبحي العمرواي.

ويعاونه كلا من أحمد حسام طه مساعد أول، محمود حسين مساعد ثان، ويتواجد أحمد حمدي حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا أحمد الغندور ويعاونه محمود وفا.

موعد مباراة مودرن فيوتشر والبنك الأهلي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري المصري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط.