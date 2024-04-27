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أحمد جودة - القاهرة - حرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المتواجدين رفقة الفريق الأول لكرة القدم في غانا، على التواجد في ستاد "بابا يارا"، لمتابعة المران الختامي استعدادًا مواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأحد.

مجلس إدارة الزمالك يتابع المران النهائي للفريق قبل مواجهة دريمز

وتواجد مسؤولو نادي الزمالك في الملعب من أجل دعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة دريمز غدا في بطولة الكونفدرالية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من: