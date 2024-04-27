نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيمة قوية في مران الزمالك قبل مواجهة دريمز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية، في ختام مران اليوم السبت الذي أقيم على ستاد "بابا يارا"، استعدادًا لمواجهة دريمز الغاني في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها غدًا الأحد.

تقسيمة قوية في مران الزمالك قبل مواجهة دريمز

شهدت التقسيمة تنفيذ العديد من الجمل الفنية استعدادًا لمباراة الغد، وحرص الجهاز الفني على توجيه اللاعبين و ظهر محمد عواد حارس الفريق بشكل مميز في التقسيمة.



وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – سيد عبد الله "نيمار" - مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.