نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإسبانية وبالتحديد عشاق نادي برشلونة عن توقيت مواجهاته القادمة ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات البارسا المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024.
مواعيد مباريات برشلونة المتبقية
29/4 برشلونة ضد فالنسيا 10:00 الجولة 33
4/5 برشلونة ضد جيرونا 7:30 الجولة 34
13/5 برشلونة ضد ريال سوسيداد 10:00 الجولة 35
16/5 برشلونة ضد الميريا 10:30 الجولة 36
19/5 برشلونة ضد رايو فاليكانو 6:00 الجولة 37
26/5 برشلونة ضد إشبيلية 6:00 الجولة 38.
ترتيب برشلونة في الدوري
ويحتل البلوجرانا المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة بعد تحقيق 21 فوز و7 تعادلات وخسر أربعة.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري
اسم القناة: ITV 4
القمر الاصطناعي: استرا astra 2E
التردد: 10758
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 22000
اسم القناة: IRIB Varzesh
التردد: 11555
الإستقطاب: عمودي
القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E
معدل الترميز: 30000
إسم القناة: Match Tv
التردد: 4026
القمر الإصطناعي: Yamal 401
الاستقطاب: عمودي
معدل الترميز: 14940