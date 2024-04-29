نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإسبانية وبالتحديد عشاق نادي برشلونة عن توقيت مواجهاته القادمة ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات البارسا المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024. مواعيد مباريات برشلونة المتبقية 29/4 برشلونة ضد فالنسيا 10:00 الجولة 33 4/5 برشلونة ضد جيرونا 7:30 الجولة 34 13/5 برشلونة ضد ريال سوسيداد 10:00 الجولة 35 16/5 برشلونة ضد الميريا 10:30 الجولة 36 19/5 برشلونة ضد رايو فاليكانو 6:00 الجولة 37

26/5 برشلونة ضد إشبيلية 6:00 الجولة 38. ترتيب برشلونة في الدوري ويحتل البلوجرانا المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة بعد تحقيق 21 فوز و7 تعادلات وخسر أربعة. القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري اسم القناة: ITV 4 القمر الاصطناعي: استرا astra 2E التردد: 10758 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 22000 اسم القناة: IRIB Varzesh التردد: 11555 الإستقطاب: عمودي القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E معدل الترميز: 30000 إسم القناة: Match Tv التردد: 4026 القمر الإصطناعي: Yamal 401 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 14940