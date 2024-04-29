الرياضة

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الإسبانية وبالتحديد عشاق نادي برشلونة عن توقيت مواجهاته القادمة ويعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات البارسا المتبقية في الدوري الإسباني 2023-2024.

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية

29/4 برشلونة ضد فالنسيا 10:00 الجولة 33

4/5 برشلونة ضد جيرونا 7:30 الجولة 34

13/5 برشلونة ضد ريال سوسيداد 10:00 الجولة 35

16/5 برشلونة ضد الميريا 10:30 الجولة 36

19/5 برشلونة ضد رايو فاليكانو 6:00 الجولة 37
26/5 برشلونة ضد إشبيلية 6:00 الجولة 38.

ترتيب برشلونة في الدوري

ويحتل البلوجرانا المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 70 نقطة بعد تحقيق 21 فوز و7 تعادلات وخسر أربعة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري

اسم القناة: ITV 4

القمر الاصطناعي: استرا astra 2E

التردد: 10758

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:  22000

اسم القناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الإستقطاب: عمودي

القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E

معدل الترميز: 30000

إسم القناة: Match Tv

التردد: 4026

القمر الإصطناعي: Yamal 401

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 14940

مريم الجابري

مريم الجابري

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