نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد موقعته مع كلوب.. ليفربول يفرط في خدمات محمد صلاح مقابل هذا المبلغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فريق ليفربول الإنجليزي، جاهزيته لتلقي عروض الأندية الراغبة في التعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث ينتهي عقد اللاعب مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل.

ويعتبر صيف 2024 هو آخر فرصة لبيع محمد صلاح بمبلغ كبير ينعش ميزانية النادي الإنجليزي، يتراوح بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني، حسبنا حددت الإدارة.

وتهتم العديد من الأندية العربية بالظفر بخدمات محمد صلاح على رأسها ناديي الهلال واتحاد جدة السعوديين، الذي حاولا ضمه الصيف الماضي، إلا أن تلك العروض لم تلقى اهتماما من الإدارة، في ظل احتياج لألماني يورجن كلوب مدرب الفريق لخدماته.

وعرض الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، دفع 150 مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي، مقابل الحصول على خدمت صلاح.

ودخل قائد المنتخب المصري محمد صلاح في مشادة قوية مع يورجن كلوب، خلال مباراة وست هام، السبت الماضي التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق ما جعل ليفربول يفقد الصراع على لقب البريميرليج 2024.