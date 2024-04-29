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أحمد جودة - القاهرة - تأهل نادي ميلان للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل 2024-2025.

ميلان يضمن التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم

وسبق وأن فاز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم، وهو اللقب العشرون في تاريخه.

ورغم أن ميلان تعادل مع يوفنتوس دون أهداف يوم السبت، إلا أن نتائج اليوم كانت كافية لضمان بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا. جاء ذلك بعد تعادل بولونيا، الذي يحتل المركز الرابع، وروما، الذي يحتل المركز الخامس، أمام أودينيزي ونابولي على الترتيب.

وفي الوقت نفسه، فاز أتالانتا، الذي يحتل المركز السادس، على إمبولي، مع تبقي مباراة مؤجلة له، بينما يحتل لاتسيو المركز السابع.

لماذا لا يمكن اللحاق بميلان؟

حسب موقع "فوتبول إيطاليا"، ضمن ميلان الحصول على مركز يؤهله لدوري أبطال أوروبا بعد وصوله إلى 70 نقطة في المركز الثاني، وهو رصيد لا يمكن لروما، الذي يمتلك 59 نقطة، أو أتالانتا، الذي لديه 57 نقطة، الوصول إليه.

ومع وجود مباراة مؤجلة لأتالانتا، فإن أفضل ما يمكنه الوصول إليه هو 60 نقطة، بينما يمتلك روما 59 نقطة.

أتالانتا وروما لا يمكنهما اللحاق بميلان، لأنهما سيواجهان بعضهما البعض في الأسبوع 36. بالإضافة إلى ذلك، فإن المباراة المؤجلة لأتالانتا ضد فيورنتينا لم يحدد موعدها بعد، نظرًا لمشاركة فيورنتينا وروما في نصف نهائي إحدى المسابقات الأوروبية.