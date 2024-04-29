نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفرمان من تشافي.. برشلونة يستقر على أولى صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على أولى الصفقات التي سيسعى للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويريد برشلونة التعاقد مع لاعبين جدد خلال الانتقالات القادمة وذلك من أجل تعزيز صفوف الفريق في ظل تفكير إدارة النادي بالتخلي عن جزء كبير من نجوم النادي الذين تذبذب مستواهم موخرًا داخل الكامب نو.

ووفقًا للمعلومات الواردة فإن برشلونة حسم مصير البرتغالي جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي الإنجليزي المعار إليه وقرر الإبقاء عليه بشكل نهائي مع الفريق.

ونجح جواو كانسيلو في خطف الأضواء نحوه من كل مكان بعد الأداء المميز الذي قدمه مؤخرًا والذي أدى بدوره إلى زيادة تمسك تشافي به وبخدماته.

يذكر أن برشلونة يستعد لملاقاة فالنسيا مساء اليوم الاثنين والموافق التاسع والعشرين من شهر أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة.