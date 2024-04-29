نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جلسة محمد الشيبي بشأن واقعة الشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ايهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن هناك نص صريح في التعاقد مع فيتوريا في حالة إنهاء التعاقد يتم صرف الشرط الجزائي للمساعدين.

تطورات أزمة روي فيتوريا مع اتحاد الكرة

ورحل روي فيتوريا عن تدريب منتخب مصر بعد الخروج المخيب للآمال من بطولة كأس امم افريقيا الماضية في كوت ديفوار.

وقال إيهاب الكومي خلال تصريحات تلفزيونية، أنه يتم التواصل مع فيتوريا وسيتم منحه الثلاثة أشهر كما هو مقرر

تفاصيل جلسة محمد الشيبي

وواصل أن محامي محمد الشيبي طلب مدة للاطلاع علي الأمور ولكن تم منحهم ساعة واحدة فقط ثم تم الاستماع إلي اقوال الشيبي وسيتم عمل مذكرة من لجنة الانضباط لعرضها علي اتحاد الكرة

