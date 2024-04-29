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أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن المدير الفني الإيطالي لنادي ​ريال مدريد​ لم يعرف أبدًا طعم الهزيمة في مبارياته الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام ​بايرن ميونيخ​.

وكان أنشيلوتي قد حقق 4 انتصارات وتعادلين مع ​ميلان​، وانتصارين مع ريال مدريد في مواجهة الفريق البافاري.

أنشيلوتي لا يعرف الخسارة أمام بايرن في دوري أبطال أوروبا

بعد فوزه مع ميلان في المباراتين، وفي موسم 2005-2006، التقى الفريقان في دور الـ16، فاز ميلان في مباراة وتعادل بأخرى.

كذلك حصل في ربع نهائي موسم 2006-2007، ومع ريال مدريد فاز أنشيلوتي على بايرن في ذهاب نصف نهائي موسم 2013-2014.