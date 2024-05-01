عاجل.. تأكد غياب نجم توتنهام لنهاية الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم أنه تأكد غياب أحد أبرز نجوم توتنهام عن بقية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

تأكد غياب نجم توتنهام لنهاية الموسم

الحديث هنا عن الدولي الألماني تيمو فيرنر، المُعار من لايبزيج إلى توتنهام، والذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال خسارة فريقه أمام آرسنال بنتيجة (3-2) في المباراة الأخيرة.

وقال أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل": "هذا ليس جيدًا للأسف. عانى من بعض المشاكل بعد المباراة في أوتار الركبة".

وأضاف: "يتبقى أسبوعان ونصف فقط من الموسم، لذا سيغيب عن بقية الموسم".

كما أشار المدرب الأسترالي إلى أن بن ديفيز يعاني من إصابة في ربلة الساق، وسيغيب أيضًا عن الفريق حتى نهاية الموسم. بينما أوضح أن بقية اللاعبين بخير، وأنه من المتوقع عودة أوليفر سكيب في المباراة المقبلة.

وفي نفس السياق، ذكر فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن توتنهام سيقرر خلال الشهر الحالي مصير فيرنر، سواء بتفعيل بند الشراء أو عدمه.

تبلغ قيمة بند الشراء في عقد فيرنر نحو 16 مليون جنيه إسترليني.

جدير بالذكر أن فيرنر خاض 14 مباراة فقط مع توتنهام منذ انضمامه في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف أخرى.