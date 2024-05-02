ملخص أهداف مباراة النصر والخليج بكأس الملك

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر إلى نهائي البطولة المحلية بعد الفوز على الخليج بثلاثية مقابل هدف في اللقاء القوي الذي جمعهم منذ قليل بستاد الأول بارك ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس الملك "خادم الحرمين الشريفين".

ملخص أهداف مباراة النصر والخليج

وسجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول في الدقيقة 17 صنعه له أيمن يحيى وعاد ساديو ماني بالهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 37.

واختتم رونالدو الأهداف بهدف ثالث قاتل للمباراة في الدقيقة 57 وانتهت المباراة 3/0.

ويذكر أن العالمي سيواجه نظيره وغريمه التقليدي الهلال يوم 31 مايو الحالي بستاد الجوهرة المشعة في مباراة حاسمة بينهم ضمن منافسات نهائي كأس الملك.