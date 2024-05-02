الرياضة

عاجل.. فيديو مُسرب يثير استياء جوميز من مسؤولي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن غضب جوزيه جوميز مدرب الزمالك بعد نشر الفيديو الخاص بتحفيز اللاعبين بين شوطي مباراة دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ميدو: جوميز مستاء من تداول فيديو تحفيزه للاعبين أمام دريمز

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع على قناة المحور: "جوميز حزين بشكل كبير بسبب نشر الفيديو الخاص بتحفيزه للاعبين خلال مباراة دريمز الغاني".

وتابع: "جوميز قام بعتاب المسؤولين والمتسببين عن الأمر، وكان لا يعلم بوجود شخص يصور أثناء حديثه مع اللاعبين".

وقال ميدو: "أنا أدعم قرار جوميز فهذا  "فيديو" يحتوي على خطط فنية لا بد وأن لا يعرفها المنافسين".

وختم: "جوميز له الحق في الحزن بسبب نشر الفيديو وله كل الحق في عتابه للمسؤولين عن ذلك".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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