عاجل.. فيديو مُسرب يثير استياء جوميز من مسؤولي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو عن غضب جوزيه جوميز مدرب الزمالك بعد نشر الفيديو الخاص بتحفيز اللاعبين بين شوطي مباراة دريمز الغاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ميدو: جوميز مستاء من تداول فيديو تحفيزه للاعبين أمام دريمز

قال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع على قناة المحور: "جوميز حزين بشكل كبير بسبب نشر الفيديو الخاص بتحفيزه للاعبين خلال مباراة دريمز الغاني".

وتابع: "جوميز قام بعتاب المسؤولين والمتسببين عن الأمر، وكان لا يعلم بوجود شخص يصور أثناء حديثه مع اللاعبين".

وقال ميدو: "أنا أدعم قرار جوميز فهذا "فيديو" يحتوي على خطط فنية لا بد وأن لا يعرفها المنافسين".

وختم: "جوميز له الحق في الحزن بسبب نشر الفيديو وله كل الحق في عتابه للمسؤولين عن ذلك".