نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة انتقال إبن الأهلي إلى نادي الزمالك هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحاول إدارة نادي الزمالك، ضم بعض الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق خاصة في مركز المهاجم الصريح، في ظل اقتراب رحيل المهاجم البنيني، سامسون أكينيولا عن الأبيض.

ورصد مسؤولو القلعة البيضاء، العديد من الخيارات المميزة لعرضها على المدير الفني للفريق، جوزيه جوميز.

- ياسر ريان يتحدث عن انتقال نجله للزمالك

وأكد ياسر ريان في تصريحاته مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة قناة إم بي سي مصر:" أحمد في أتم تركيزه الفترة الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا، ولا أتدخل في اختيارات نجلي".

وتابع:" أحمد وافق سابقا على الانتقال للزمالك ولكن المفاوضات تعطلت بسبب رفض سيراميكا كليوباترا".

وأشار:" القرار النهائي لأحمد فقط".

وواصل:" حسام البدري كان سبب صعود ريان إلى الفريق الأول ونجلي تعرض للظلم بشكل كبير".

