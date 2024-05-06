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أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم كريستيانو رونالدو أمس الأحد، في الاحتفالات بلقب الدوري البرتغالي الذي حققه سبورتنج لشبونة، والذي كان لاعبا لصفوفه، برسالة تهنئة نشرها عبر حساباته بشبكات التواصل الاجتماعي.

كريستيانو رونالدو يشارك لشبونة في الاحتفال بلقب الدوري البرتغالي

وكتب صاروخ ماديرا الذي كان أحد ناشئي "الأسود" وشارك معه لأول مرة كلاعب محترف قبل الانضمام لنادي مانشستر يونايتد: "تهانينا أيها الأبطال".

يذكر أن الطقم البديل الذي يرتديه لشبونة هذا الموسم يحمل العلامة التجارية الخاصة بالنجم كريستيانو رونالدو "CR7".

ويحمل مركز التدريب بالنادي اسم "أكاديمية كريستيانو رونالدو"، كما يعلو البوابة رقم "7" بالنادي صورة للاعب واسمه.

