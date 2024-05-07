فريق الأمل بالزمالك يتغلب على سيراميكا كليوباترا

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق "الأمل" بنادي الزمالك على نظيره سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين على ملاعب نادي زد بالقاهرة الجديدة، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الكشافة SPOCS تحت 19 سنة.

فريق الأمل بنادي الزمالك يهزم سيراميكا كليوباترا

سجل ثلاثية الزمالك في لقاء اليوم كلا من، أحمد خضري، وعمار ياسر، وأنس وائل.

وشهدت المباراة مستوى فني مميز من جانب لاعبي الزمالك على مدار شوطي المباراة، واستطاعوا صناعة فرص عديدة نجحوا من خلالها تسجيل ثلاثة أهداف وإهدار بعض الفرص المحققة.

وسجل الزمالك أول الأهداف في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 65، في حين سجل الأبيض الهدف الثالث في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

ويتواجد فريق الأمل بالزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم معه، الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا ووادي دجلة.

وتصدر الزمالك مجموعته برصيد 6 نقاط بعد الفوز في المباراة السابقة على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، قبل الفوز في لقاء اليوم، ويأتي وادي دجلة في المركز الثاني بنفس عدد النقاط ولكن فارق الأهداف لمصلحة أبناء ميت عقبة.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره وادي دجلة يوم الأربعاء المقبل في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

ويتكون فريق الأمل بالزمالك، من مجموعة من لاعبي قطاع الناشئين مواليد 2005 و2006 و2007 و2008 و2009.

ويقود فريق الأمل كلا من، أحمد رزق وحازم إمام مدربين، ومحمد عبد الجواد ميشو مدربًا لحراس المرمى، وخالد عمران إداريًا، وأشرف محمود أخصائى تأهيل وإصابات، ويوسف زكريا إعداد بدني، ورفعت حمدي وإبراهيم بحر مسؤولي المهمات.

ويشرف محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين على فريق "الأمل"، بجانب كل من عماد المندوه المدير الفني لمدربي حراس المرمى بالقطاع، وشكري حسن المدير الإداري للقطاع، بالإضافة إلى نصر إبراهيم ومنتصر الجدي أعضاء لجنة المتابعة الفنية.