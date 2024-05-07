القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند اليوم في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يرغب عدد كبير من محبي مشاهدة مباريات دوري أبطال أوروبا في معرفة القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء الموافق السابع من شهر مايو الجاري.

ويحتضن ملعب "بارك دي برانس"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين فريقي باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة بروسيا دورتموند ضد بروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

سيتم نقل وإذاعة مباراة باريس سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.