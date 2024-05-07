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أحمد جودة - القاهرة - أفاد تقرير صحفي إنجليزي، بأن مسؤولي تشيلسي في حيرة بشأن مستقبل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

تشيلسي يستقر على بدديل بوكيتينيو

شهد تشيلسي موسمًا صعبًا على صعيد النتائج، حيث خسر نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وودع كأس الاتحاد الإنجليزي من نصف النهائي، كما أنه يحتل المركز السابع في جدول ترتيب البريميرليج.

وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر"، فإن مسؤولي تشيلسي غير راضين عن نتائج الفريق تحت قيادة بوكيتينو، الأمر الذي يثير الشكوك حول استمرار المدرب الأرجنتيني في منصبه.

وأشار التقرير إلى أنه سيتم مراجعة وضع بوكيتينو في نهاية الموسم الحالي، وقد يقرر النادي البحث عن بديل له.

وأوضحت الشبكة أن مسؤولي تشيلسي يدرسون عدة خيارات لاختيار خليفة محتمل لبوكيتينو، ومن بين المرشحين الألماني هانز فليك، المدرب السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

وكان فليك قد ترك تدريب المنتخب الألماني بعد فشل ألمانيا في كأس العالم 2022، ولم يتولَّ قيادة أي فريق منذ ذلك الحين. كما تم ربط اسمه مؤخرًا بتولي قيادة برشلونة الموسم المقبل، قبل أن يتفق النادي الكتالوني مع تشافي هيرنانديز على استمرار مهمته.