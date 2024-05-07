عقوبات الجولة الـ21 من دوري نايل

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 21 من بطولة دوري نايل وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012