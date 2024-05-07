نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقوبات الجولة الـ21 من دوري نايل في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 21 من بطولة دوري نايل وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.وجاءت العقوبات على النحو التالي:-
عقوبات الجولة الـ21 من دوري نايل
مباراة زد أف سي والمقاولون العرب:
إيقاف مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق زد أف سي لمدة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10 ألاف جنيه وذلك بسبب الطرد لما بدر منه تجاه الحكم.
إيقاف محمد إسماعيل محمد قطب لاعب فريق زد أف سي لمدة مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.
مباراة سموحة والزمالك:
إيقاف حسام حسن عبدالبديع لاعب سموحة لمدة مباراة واحدة وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.