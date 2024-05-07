انت الأن تتابع خبر يورجن كلوب يحسم وجهته المقبلة بعد توديع ليفربول... والمفاجأة السعودية تلوح في الأفق! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية اليوم عن الفريق الجديد للمدرب الألماني يورجن كلوب الذي سيرحل بنهاية الموسم الحالي عن الريدز بعد خسارة جميع البطولات.

وأكدت تقارير صحفية بريطانية أن يورجن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول قرر عدم التعاقد مع أى فريق خلال المرحلة المقبلة أو الموسم المقبل ولديه فرصة في الحصول علي راحة وأنه بعد موسم سيختار فريقه الجديد.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدورى الإنجليزي