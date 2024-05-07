عاجل.. تشكيل بشكتاش الرسمي لمواجهة أنقرة في نصف نهائي كأس تركيا

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن سردار توبراكتيبي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق أنقرة، في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس تركيا في موسمه الحالي 2023-2024.

موعد مباراة بشكتاش ضد أنقرة فس كأس تركيا

ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة بشكتاش ضد أنقرة، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 8 مايو 2024، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي والإمارات، وذلك على ملعب توبراش.

تشكيل بشكتاش الرسمي لمواجهة أنقرة في كأس تركيا

حراسة المرمى: ميرت.

خط الدفاع: سفينسون، نيسيب، عمر، ماسواكو.

خط الوسط: المصراطي، صالح، موشي.

وفي خط الهجوم: غزال، راشيكا، سميح كيلكسوي.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي التي ستقوم بإذاعة مباراة بشكتاش ضد أنقرة في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس تركيا.