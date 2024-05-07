نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشكتاش يحقق فوزًا صعبًا على أنقرة بهدف نظيف ويتأهل إلى نهائي كأس تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بشكتاش، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره فريق أنقرة، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة كأس تركيا؛ ليتأهل إلى الدور النهائي بشكل رسمي.

وبدأت أحداث مباراة بشكتاش ضد أنقرة، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة بشكتاش ضد أنقرة في كأس تركيا

واستهل لاعبو الفريقين، الدقائق الأولى من أحداث الشوط الأول من مباراة بشكتاش ضد أنقرة، بسجال كبير على الكرة، مع وجود صراع في وسط الملعب، للسيطرة على الكرة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بشكتاش ضد أنقرة، بالتعادل السلبي دون أهداف

ومع أحداث الشوط الثاني، ازدادت محاولات لاعبي فريق بشكتاش، من أجل تسجيل هدف التقدم في شباك أنقرة قبل نهاية المباراة.

وتمكن موشي مهاجم فريق بشكتاش، من تسجيل الهدف الأول في شباك أنقرة، في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني، بعد تسديدة رائعة سكنت شباك حارس أنقرة.

لتنتهي أحداث مباراة أنقرة ضد بشكتاش، بفوز الأخير بهدف نظيف، والتأهل إلى الدور النهائي من بطولة كأس تركيا في موسمه الحالي 2023-2024.