نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الإسماعيلي والداخلية اليوم الخميس بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره فريق الداخلية بالجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي ضد الداخلية

تنطلق صافرة هذة المباراة في الرابعة عصر اليوم الخميس على ملعب ستاد الإسماعيلية.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد الداخلية

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعدما لعب 21 مباراة حقق 5 انتصارات و7 تعادلات وتلقى 9 هزائم وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 24 هدف.