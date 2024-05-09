نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة انتقال نجم بايرن ميونيخ إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد ​ألفونسو دايفيز​ على أنباء انتقاله إلى ​ريال مدريد​، فأكد أنه في الوقت الحالي، هناك محادثات بين وكيله ونادي ​بايرن ميونيخ​.

وعلى الرغم من ذلك، أعرب عن امتنانه الكبير للنادي البافاري، بغض النظر عن مسار مستقبله.

دايفيز، الذي انضم إلى بايرن ميونيخ في العام 2019، قادمًا من كندا، أثبت وجوده مع الفريق البافاري وساهم بشكل كبير في نجاحاته.

وتصاعدت قيمة اللاعب خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تحول إلى لاعب رئيسي في تشكيلة الفريق.

ومن الواضح أن مستقبل دايفيز لا يزال غير محسوم، ومع قرب انتهاء عقده مع بايرن ميونيخ، يثير اهتمام عدد من الأندية الكبيرة بما في ذلك ريال مدريد.