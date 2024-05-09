نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سجل مشرف لـ ريال مدريد أمام الفرق الألمانية في نهائيات دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل نادي ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق الفوز على بايرن ميونخ الألماني بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد “سانتياجو برنابيو”، في إياب دور نصف النهائي، وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

يواجه ريال مدريد الإسباني نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، يوم 1 يونيو، على ستاد ويمبلي بلندن، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تاريخ مواجهات ريال مدريد أمام الأندية الألمانية

خاض ريال مدريد مباريات أمام الأندية الألمانية بنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين، أمام باير ليفركوزن وفريق آنتراخت فرانكفورت.

والتقى ريال مدريد مع باير ليفركوزن الألماني يوم 18 مايو عام 1960، في نهائي دوري أبطال أوروبا، وحقق الميرنجي الفوز بنتيجة 7-3، ليحقق أول لقب على حساب الماكينات.

ولعب ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا2002، أمام باير ليفركوزن الألماني، وحقق الفوز باللقب، بعد تسجيله هدفين مقابل هدف.