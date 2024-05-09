نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة للجماهير.. موهبة برشلونة معروضة للبيع في الميركاتو الصيفي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني ليس لديه مانع من بيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالبلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفجرت تقارير إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن رغبة برشلونة في بيع بيدري نجم خط وسط الفريق الكتالوني، حال وصول عرض مغري لضم اللاعب الفذ في الميركاتو الصيفي.

وقالت التقارير، بأن خوان لابورتا يريد إجراء أكثر من عملية بيع كبيرة خلال الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل توفير السيولة المادية لإبرام صفقات جديدة والخروج من الأزمة الإقتصادية التي يُعاني منها البرسا.

يذكر أن التقارير الصحيفة أشارت إلى أن أراوخو ورافينيا وكوندي وفرينكي دي يونج وليفاندوفسكي وفيتور روكي مدرجون على قائمة المعروضين للبيع في الميركاتو الصيفي.

