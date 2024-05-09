نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس فرنسا يفجر مفاجأة حول انتقال مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، مفاجأة مدوية عن حقيقة رحيل كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وشهدت الصفقة جدلًا وصراعًا كبيرًا بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في المواسم الأخيرة، بسبب تمسك إدارة النادي الباريسي ببقاء اللاعب.

ماكرون يؤكد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

وأكد ماكرون في تصريحات نشرتها "RMC sport" الفرنسية، فرص ظهور كيليان مبابي في الألعاب الأولمبية، تحت قيادة تييري هنري: "أتمنى ذلك".

واختتم: "على أية حال، سوف أمارس أقصى قدر من الضغط على ناديه المستقبلي، أولًا لدينا أمم أوروبا، وبالتالي في 14 يوليو، يجب عليهم الفوز".

ومن المقرر أن يشارك منتخب فرنسا في أولمبياد باريس القادمة والتي تقام على أرضه والتي تنطلق في 26 يونيو المقبل.