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أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باختيار أحمد أبو الفتح شرف لاعب فريق الشباب تحت 19 عام بالنادي لقائمة منتخب الشباب للفئة العمرية ذاتها والذي سينتظم في معسكر مغلق بالقاهرة خلال الفترة من الثاني عشر من مايو الجاري وحتى السادس عشر من الشهر ذاته.

أحمد أبو الفتح شرف مهاجم المصري ضمن قائمة منتخب مصر للشباب

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد شرف يشغل مركز رأس الحربة وقد تم تصعيده مؤخرًا لصفوف الفريق الأول بالمصري، ليشارك بعدها في مباراة الفريق الأخيرة أمام طلائع الجيش والتي تعد هي المباراة الرسمية الأولى للاعب الذي لم يكمل بعد عامه التاسع عشر.

شارك أحمد شرف في المباراة الودية للفريق الأول أمام فريق الطيران والتي انتهت بفوز المصري بهدفين للاشئ وكان شرف هو محرز الهدف الثاني في المباراة ليقرر علي ماهر استمراره في تدريبات الفريق الأول قبل أن يمنحه فرصة المشاركة الرسمية الأولى علمًا بأن اللاعب من مواليد الرابع من أغسطس من العام 2005.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق بيراميدز يوم السبت المقبل بالجولة الثانية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

