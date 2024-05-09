نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يضحي بأحد نجومه مقابل ضم موهبة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية، خطة النادي الأهلي من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين المهمين في صن داونز.

خطة الأهلي لضم موكوينا من صن داونز

وخطف لاعب وسط صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا، تيبوهو موكوينا، أنظار الاهلي إليه وخاصة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بكوت ديڤوار.

وحسبما ذكرت الصحيفة: "الأهلي يعد خطة لضم اللاعب، خاصة وأنه يعرف مدى صعوبة تفريط صن داونز للاعبيه لأحد منافسيه في دوري أبطال إفريقيا".

وكشفت الصحيفة عن الخطة التي يمتلكها الأهلي من أجل الحصول على اللاعب، وهي بيع أليو ديانج إلى الخليج مقابل مبلغ مالي ضخم، وبعد ذلك سيتوجه الأهلي لضم موكوينا للاستفادة من خدماته داخل صفوف الفريق.