الرياضة

الأهلي يضحي بأحد نجومه مقابل ضم موهبة صن داونز

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أحمد جودة - القاهرة - نشرت صحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية، خطة النادي الأهلي من أجل التعاقد مع أحد اللاعبين المهمين في صن داونز.

خطة الأهلي لضم موكوينا من صن داونز

وخطف لاعب وسط صن داونز ومنتخب جنوب إفريقيا، تيبوهو موكوينا، أنظار الاهلي إليه وخاصة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، بكوت ديڤوار.

وحسبما ذكرت الصحيفة: "الأهلي يعد خطة لضم اللاعب، خاصة وأنه يعرف مدى صعوبة تفريط صن داونز للاعبيه لأحد منافسيه في دوري أبطال إفريقيا".

وكشفت الصحيفة عن الخطة التي يمتلكها الأهلي من أجل الحصول على اللاعب، وهي بيع أليو ديانج إلى الخليج مقابل مبلغ مالي ضخم، وبعد ذلك سيتوجه الأهلي لضم موكوينا للاستفادة من خدماته داخل صفوف الفريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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