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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة الأهلي عن موعد وصول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في مونديال الأندية، المقرر إقامتها خلال عام 2025.

موعد وصول الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في مونديال الأندية

ويشارك في النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية 2025 كلا من:

الأهلي والوداد والترجي وصن داونز وأوراوا ريدز الياباني والهلال السعودي وأولسان الكوري وسياتل ساوندرز الأمريكي، أوكلاند سيتي، ومونتيري وكلوب ليون، وفلومينينسي وبالميراس وفلامنجو، وتشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبورتو وبنفيكا وإنتر ميلان، وسالزبورج النمساوي، ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان.

وكشفت قناة الأهلي عن التفاصيل كالتالي: " حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 10 يونيو 2025 موعدًا لوصول الأهلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في مونديال الأندية".

وأضافت: "طالب الفيفا جميع الأندية المشاركة في المونديال بالوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أول مباراة لها بـ 5 أيام، كما سيكون موعد المغادرة بعد 48 ساعة من أخر مباراة للفريق".

واختتمت "تتكون البعثة الرسمية لكل نادٍ مشارك في كأس العالم للأندية من 55 فردًا، والفيفا سيتكفل بتكاليف انتقالات الأهلي من القاهرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى التنقلات الداخلية بين الولايات".

